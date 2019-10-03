Москва, , 09:21 — REGNUM Льготы для российских граждан, пострадавших от перестройки, предложил ввести зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). Об этом говорится в его обращении, адресованном министру труда Максиму Топилину, передает 3 октября RT.

Чернышов назвал реформы второй половины 1980-х годов в СССР крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой, затронувшей миллионы людей. Сильнее всего от перестройки пострадали те, кому было от 25 до 45 лет.

«Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — говорится в обращении Чернышова.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, продлевающий «заморозку» закона о «О базовой стоимости необходимого социального набора». Выплаты по советским вкладам в Сбербанке переносятся на 2023 год.

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