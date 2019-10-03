Уфа, , 09:18 — REGNUM Фестиваль «Молодежь — сердце Республики!» пройдет в Уфе. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие начнется в 16:00 часов 9 октября на площади перед торговым центром «Башкирия».

Фестиваль проводится в преддверии Дня Республики. В его программе «Зарядка с чемпионом», выставки и соревнования по многоборью. Победители соревнований получат кубки, призы и подарки.

В рамках фестиваля состоится концерт, в котором примут участие творческие коллективы города.

Для детей пройдут творческие мастерские.

Гости фестиваля смогут посетить площадку «Карьера», на которой будет организована молодежная ярмарка вакансий. Здесь молодые люди смогут пройти профориентационные тесты и получить юридическую консультацию по вопросам трудового законодательства.

Напомним, что организаторами фестиваля выступают комитет по делам молодёжи администрации Уфы и городской центр содействия занятости молодежи