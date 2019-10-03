Улан-Удэ, , 09:16 — REGNUM В Бурятии рассказали о появлении нового вредителя, уничтожающего леса по берегам Байкала. Как заявили ИА REGNUM в «Центре защиты леса в Бурятии», это не люди, а птицы бакланы.

Отмечается, что сотрудник учреждения побывал летом в Чивыркуйском заливе Забайкальского национального парка, где увидел мёртвые деревья на острове Голый.

«Вековые сосны стоят по всему острову как изваяния, выгоревшие от ядовитого помета. Теперь этот остров действительно голый. Такая же картина наблюдается на берегу озера Бармашевое. А этих бакланов там тысячи. Летят стая за стаей. В каждой не менее 50 особей. Все скальные выходы буквально облеплены ими», — отметили центре.

Сотрудники предполагают, что погибшего леса на самом деле гораздо больше, считая, что в данном случае виновен баклан. В центре задаются вопросом, не стоит ли задуматься о регулировании численности птиц.

Напомним, ранее чиновники и предприниматели не раз высказывали предложение отстреливать излишне расплодившихся птиц. Тогда они обосновывали это тем, что бакланы съедают слишком много омулей и не дают им размножаться. Теперь появился, по всей видимости, второй довод. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, по словам учёных-орнитологов, не бакланы виновны в снижении численности рыбы, а люди.

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