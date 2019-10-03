Омск, , 09:09 — REGNUM В Омске в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне 2 октября ликвидировали разлив нефтепродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном ГУ МЧС России.

По легенде чрезвычайная ситуация произошла на территории теплогенерирующей компании при проведении ремонтных работ на мазутном баке. Бак разрушился, мазут разлился и воспламенился, «пострадали» и «погибли» люди. Общая площадь пролива нефтепродукта составила порядка 5900 м².

Кроме того, в результате ЧП произошло загрязнение окружающей среды. Потребовалась срочная эвакуация населения.

Областной главк МЧС в кратчайшие сроки развернул оперативный штаб. На место происшествия выехали оперативная группа и все необходимые силы и средства. Началось оповещение населения.

Всего последствия аварии устраняли более 330 человек, 80 единиц техники. Был проведен весь комплекс необходимых мероприятий.

Практические тренировки по гражданской обороне прошли 2 октября во всех муниципальных районах области. Всего в первом и втором этапах Всероссийской тренировки в Омской области приняли участие более 10 тыс. человек. Было задействовано порядка 1600 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, учения в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне прошли в Омской области 1−2 октября.

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