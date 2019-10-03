Бостон, США, , 09:28 — REGNUM Пожилого мужчину в США суд приговорил к четырем месяцам тюрьмы за то, что он угрожал работникам газеты Boston Globe. Об этом сообщило 3 октября РИА Новости со ссылкой на прокуратуру штата Массачусетс.

Сообщается, что 69-летнего Роберта Д. Чейна также обязали заплатить штраф в размере $3,5 тыс. и компенсировать газете $16 тыс. ущерба. Кроме того, после выхода на свободу местный житель будет находится под полицейским надзором еще в течение трех лет.

Как пишет агентство, в августе Роберт Д. Чейн начал регулярно звонить в офис Boston Globe. Он называл газету «врагом народа» и угрожал, что будет убивать ее сотрудников. СМИ сообщали, что во время задержания мужчины в его доме нашли 20 единиц огнестрельного оружия.

Стоит отметит, что термин «враги народа» президент США Дональд Трамп неоднократно использовал в отношении ряда СМИ.

Напомним, The Guardian в августе сообщила, что около сотни американских газет объединяются для ведения «информационной войны» против Трампа. Boston Globe была названа координатором совместных действий.