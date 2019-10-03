Махачкала, , 09:12 — REGNUM Чемпион мира по рукопашному бою из Дагестана Шахбан Мачиев, обвиняемый в убийстве сотрудника Росгвардии, останется под стражей. Верховный суд республики отказал защите спортсмена в изменении меры пресечения с ареста на запрет определенных действий, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе суда.

Напомним, в ночь на 18 ноября 2018 года у клуба-ресторана «Бест» в городе Махачкале произошла перестрелка, в результате которой погиб 26-летний лейтенант Росгвардии.

Шахбан Мачиев также получил огнестрельное ранение и с места происшествия был доставлен в больницу. Как только его состояние улучшилось, он был задержан по подозрению в убийстве. Случилось это 10 декабря, а спустя два дня Советский районный суд Махачкалы заключил его под стражу. Срок ареста неоднократно продлевался, в последний раз — до 18 октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в убийстве лейтенанта также подозревается житель села Балахани Унцукульского района Дагестана Хаскил Якубов, который с 29 ноября находится в федеральном розыске.

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