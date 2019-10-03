Рига, , 09:07 — REGNUM Портал общественных медиа LSM цитирует четырнадцатилетнюю латышскую активистку Аустру Кроне: «Если мы не соберёмся, то ничего не достигнем. Нам нужно привлечь внимание, чтобы сидящие в «больших креслах» политики начали что-то делать».

Школьница сказала это в эфире программы «Прямой разговор» (Tieša runa) Латвийского телевидения.

Ещё девочка сообщила, что пример Гретты Тунберг является для неё источником вдохновения. Она поделилась информацией, что в молодёжной среде много тех, кто разделяет её убеждения, но есть и такие, кто ничего не хочет слышать об исследованиях учёных в области экологии.

«Мне очень жаль этих людей, ведь данные исследований у всех перед глазами. Им кажется, что будет лучше не обращать на проблему внимания», — сказала Аустра.

Свой протест и борьбу она адресует тем, кто равнодушен к изменению климата. Тем, кто не верит, что всем нужно меняться. Аустра Кроне считает, что латвийское общество не обеспокоено климатическими изменениями потому, что они не чувствуются в обычной жизни.

Профессор и декан факультета коммуникаций Рижского университета имени Страдыня (Rīgas Stradiņa universitātes) Анда Рожукалне обратила внимание, что климатические изменения не занимают большое место в общественном дискурсе.