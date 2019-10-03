Ташкент, , 09:05 — REGNUM В ташкентском выставочном центре «Узэкспоцентр» открылась международная книжная выставка-ярмарка Tashkent Book Fest, сообщает издание Kun.uz.

В мероприятии приняли участие 18 зарубежных и более 30 узбекистанских издательств и организаций книготорговли. Открывая выставку, директор Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов сказал, что целью мероприятия является популяризация книги и чтения.

Кроме того, форум направлен на развитие книжного наследия стран-участниц, формирование культуры чтения, а также изучение опыта в сфере издательской промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 8 сентября на территории московского парка ВДНХ прошла ежегодная Московская международная книжная выставка-ярмарка. В рамках мероприятия прошли круглые столы, лекции, мастер-классы, а также публичные дискуссии с известными литературными деятелями.

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