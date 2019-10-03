Биробиджан, , 09:07 — REGNUM Факт нехватки медоборудования вскрылся после прокурорской проверки оснащённости медицинских кабинетов в образовательных учреждениях города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: ЕАО: ситуация в медицине аховая, и изменений в перспективе нет

В школьных медицинских кабинетах отсутствовали приборы и оборудование, предусмотренные федеральными стандартами.

Руководитель отдела образования города Биробиджана Ольга Играшкина пояснила, что на закупку оборудования в детсады нужно 3,8 млн рублей, а в школы 1,28 млн рублей. Однако, проблема состоит ещё и в том, что в школах нет подготовленных специалистов для работы с этим оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению заведующей областной поликлиники Светланы Разуваевой, состояние медицины в ЕАО «аховое» и перспектив к улучшению не наблюдается.