Самара, , 09:00 — REGNUM Памятник речнику и почетному гражданину Самары Владимиру Пермякову открыли в столице Самарской области. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что Владимир Пермяков — речник в пятом поколении. Инициировал создание Морского собрания и стоял у истоков возрождения и развития традиций российского флота на Волге.

На скульптуре, которую создал Иван Мельников, Владимир Пермяков изображен в кителе и развивающемся на ветру плаще.

На открытие памятника собрались родственники Владимира Пермякова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, студенты первого курса Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта и жители города.

«Мы открываем памятник удивительному человеку. Я был с ним лично знаком и очень этим горжусь. Это яркий последователь династии волгарей, которые связали жизнь с нашей красавицей-рекой», — сообщил губернатор Самарской области, на церемонии открытия памятника.

«Я понимаю, как больно ему было смотреть на те изменения, которые произошли в компании. И лучший способ сохранить его память — это восстановить славу самарского речного флота», — сказал глава региона, вспоминая один из эпизодов в жизни речника, который произошел в 90-е годы. Тогда Владимира Пермякова, который находился уже на пенсии, пригласили в качестве советника для восстановления разрушенного пароходства.

По словам Дмитрия Азарова, впервые за 100 лет на самарской верфи начато строительство сухогруза, воссоздана аллея Соловецких юнг и развивается профильное образование.