Владикавказ, , 08:57 — REGNUM В Нальчикском гарнизонном военном суде вынесен обвинительный приговор по делу о ДТП с участием военного КамАЗа и легкового автомобиля. В гибели четверых человек признан виновным ефрейтор Азрет К. — военнослужащий-контрактник войсковой части 71 718, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дорожная авария произошла 14 августа 2018 года. Военнослужащий на автомашине КамАЗ двигался от станции Черноярская в сторону поселка Притеречный Моздокского района Северной Осетии. Неожиданно следовавшая во встречном направлении автомашина Opel Vectra под управлением гражданина Светашова выехала на полосу встречного движения. Водитель КамАЗа пытался предотвратить столкновение, но его маневр, напротив, привел к ДТП.

В результате погибли все находившиеся в легковушке — четыре человека. Из-за того, что погиб и ее водитель, уголовное дело в отношении него возбуждать не стали.

Суд признал виновным в нарушении правил вождения и эксплуатации машины, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, водителя грузовика и назначил военнослужащему наказание в виде лишения свободы на три года в колонии-поселении. С него также взыскано 300 тыс. рублей в качестве морального вреда.

Еще одно решение принято судом в отношении матери одного из погибших. Женщине, которая является инвалидом II группы, войсковая часть 71 718 (как владелец автомобиля КамАЗ) будет ежемесячно пожизненно выплачивать пособие в размере прожиточного минимума.