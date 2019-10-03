Махачкала, , 08:59 — REGNUM По обвинению в мошенничестве предстанет перед судом бывший начальник экономического отдела многофункционального центра (МФЦ) Дагестана. Ему вменяют в вину причинение ущерба бюджету республики при исполнении госконтрактов, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2015 году чиновник вместе с иными лицами завышал стоимость государственных контрактов на покупку для МФЦ оргтехники, мебели и оборудования. Благодаря этому, как считает обвинение, он похитил более 14,5 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Советский районный суд города Махачкалы. Расследование в отношении остальных соучастников преступления выделено в отдельное производство.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные обвинения ранее были предъявлены бывшему министру экономики и территориального развития Дагестана Осману Хасбулатову и экс-министру связи и телекоммуникаций республики. Им также инкриминируют хищение бюджетных денег при исполнении госконтрактов на оснащение МФЦ.

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