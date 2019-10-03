Москва, , 08:47 — REGNUM В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.

По словам заместителя директора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгения Блеха, индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление, а также заставит ресурсоснабжающие организации экономить электроэнергию, которую они закупают для выработки тепла.

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В свою очередь профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев посоветовал установить и общедомовой прибор учета тепла, который позволит потреблять то количество тепла, которое необходимо именно сейчас исходя из погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, на сегодняшний день в России готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящей зиме превышает 90%. В северных районах готовность объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период составляет более 70%.

Отметим также, что, по данным опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», в 2019 году платежи за услуги ХКХ стали неподъёмными почти для четверти жителей России (23%). За три года эта цифра выросла почти в два раза (в 2016-м — 12%). 27% респондентов заявили, что размеры платежей доступны, но хотелось бы, чтобы они были меньше (в 2016-м — 33%).

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