Москва, , 08:47 — REGNUM Температура воздуха в Москве поднимется до значений мая, сообщает 3 октября центр «Фобос».

Хорошая погода в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Среда в Москве ознаменуется существенным повышением температурного режима — до климата майских значений», — говорится в прогнозе.

Это произойдёт, отмечают синоптики, «благодаря западной периферии относительно солнечного антициклона, южные ветры которого принесут из акватории Средиземного моря субтропическое тепло, которое в начале октября бывает не чаще одного раза в 9−10 лет».

Такая температура является аномально высокой и превышает на десять градусов многолетние значения. Днём в столице столбик термометра поднимется от 18 до 20 градусов. В Подмосковье — от 16 до 21 градуса. Ветер южный со скоростью до 9 м/с.