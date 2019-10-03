Кемерово, , 08:44 — REGNUM Всемирная неделя космоса будет проходить в Кемеровском государственном университете (КемГУ) с 4 по 10 октября, сообщает пресс-служба вуза.

Накануне этого события планетарий КемГУ провёл благотворительную акцию «Билет на Луну» для воспитанников детского дома № 1. Ребята посетили планетарий и посмотрели фильм «Полёт на Луну. Миссии LRO и LCROSS». Отмечается, что в рамках недели в планетарии будет демонстрироваться фильм «Возвращение на Луну навсегда».

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Всемирная неделя космоса (World Space Week) проводится с 2000 года под эгидой Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Она приурочена к двум памятным датам — запуску первого искусственного спутника Земли, выведенного СССР на орбиту 4 октября 1957 года, и вступлению в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну.

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