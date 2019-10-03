Москва, , 08:41 — REGNUM Температура воздуха в Москве 3 октября составит до +21 °С. Об этом 3 октября сообщает Гидрометцентр России.

Кроме этого, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный будет дуть со скоростью 5−10 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха в столице составит от +19 до +21 °С.

Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

Отметим, ранее, 24 сентября, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в октябре возможны будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы и температура воздуха вернется к +20 °С.