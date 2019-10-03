Москва, , 08:35 — REGNUM В Москве на портале «Активный гражданин» стартовало голосование по раздельному сбору отходов, сообщается на портале мэра столицы.

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Москвичам предстоит ответить на вопрос, готовы ли они сортировать мусор.

В мэрии отметили, что у жилых домов уже начали устанавливать специальные контейнеры для раздельного сбора мусора.

Синие контейнеры предназначены для отходов на переработку (пластик, стекло, бумага, металл), серые — для смешанных отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве периодически проводят экологические акции. Москвичи могут обменять бытовые отходы на билеты в театр, кино или на концерт

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