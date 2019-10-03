Майкоп, , 08:37 — REGNUM По случаю празднования Дня образования Адыгеи жители республики получат дополнительный выходной. Поскольку праздник отмечается 5 октября и в этом году выпадает на субботу, власти региона объявили нерабочим понедельник, 7 октября. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства республики.

Напомним, Адыгея была образована в июле 1922 года как Адыгейская (Черкесская) автономная область на территории Кубано-Черноморской области, а спустя шесть лет была переименована в Адыгейскую автономную область. В республику Адыгея была преобразована 3 июля 1991 года, однако официальным днем ее образования считается 5 октября.

В настоящее время Адыгея, расположенная на площади 7,8 тыс. кв. м, является одним из самых маленьких регионов России (81 место по площади). Численность населения республики, по данным на 1 января 2016 года, составляет более 450 тыс. человек.