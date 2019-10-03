Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM Деятельность Музея истории Екатеринбурга проверит прокуратура Кировского района города. По данным интернет-газеты Znak, соответствующее постановление было подписано после поступившей в надзорные органы жалобы.

Заявление написал председатель «Антикоррупционного комитета Свердловской области» Леонид Андреев. По его мнению, выделяемые на деятельность музея средства расходуются на нереализованные проекты. В частности упоминается объект культурного наследия — архитектурный памятник «Дом Маклецкого».

Отметим, что директор Музея истории Екатеринбурга подтвердил факт проверки, но воздержался от комментариев до завершения надзорных мероприятий.