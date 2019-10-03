Дербент, Дагестан, , 08:27 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Дагестане после убийства 35-летнего стоматолога из города Дербента. Об этом ИА REGNUM 3 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что накануне неизвестный рано утром пришел домой к убитому и пожаловался на зубную боль. Родственники предложили мужчине прийти на приём в кабинет доктора после начала рабочего дня, но тот ответил, что не в силах терпеть боль.

После того, как стоматолог вышел во двор, преступник вытащил из-за пазухи кинжал и ударил им потерпевшего в область сердца. Стоматолог скончался на месте, а убийца скрылся с места преступления.

В настоящее время следствие вместе с сотрудниками местной полиции предпринимает меры для установления виновного и его местонахождения.

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