Тамбов, , 08:00 — REGNUM Двенадцатая Международная встреча-конференция лауреатов Нобелевских премий и нобелистов «Наука, технологии, общество и Международное Нобелевское движение» открылась в Тамбове 2 октября. Об этом сообщила пресс-служба Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ).

Нобелевский конгресс проходит со 2 по 5 октября, он посвящен 120-летию Нобелевских премий, 160-летию со дня рождения Эмануэля Нобеля, 180-летию первого нобелевского лауреата по литературе Армана Сюлли-Прюдома, 190-летию со дня рождения Роберта Нобеля.

Выступившая на открытии конгресса первый проректор ТГТУ Наталия Молоткова отметила, что нобилистика как движение направлена на популяризацию науки, привлечение молодежи к научному творчеству, информирование общества о том, какие великие открытия совершаются в различных отраслях и сферах деятельности на благо развития человечества.

Среди участников конгресса — ученые из различных городов России, Австрии, Аргентины, Израиля, Нидерландов, США, Узбекистана, Азербайджана и других, а также известные нобелисты, представители международных организаций, преподаватели вузов, студенты, работники информационных центров, библиотек, музеев и архивов, писатели и журналисты, коллекционеры, успешные бизнесмены.

Отмечается, что тамбовский вуз на протяжении многих лет сотрудничает с Международным информационным Нобелевским центром. Его возглавляет доктор технических наук, профессор ТГТУ Вячеслав Тютюник. Профессор Микаэль Нобель является почетным профессором университета.