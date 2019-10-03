Тюмень, , 07:48 — REGNUM Следственный комитет и Росздравнадзор организовали проверку жалобы матери онкологического больного из Кургана, которого выписали из больницы в Тюмени, по её словам, «умирать». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службах ведомств.

Мать 18-летнего жителя Кургана Артемия М. записала и выложила в социальные сети видеообращение к президенту России Владимиру Путину и руководителю Минздрава РФ Веронике Скворцовой. Женщина сообщает, что диагноз «опухоль головного мозга» её сыну поставили в конце июля в Кургане. Местные врачи ей заявили, что опухоль находится в опасном положении и перед операцией нужно делать биопсию.

«Для дальнейшей консультации нас отправили в Тюмень, где нам повторили то же самое. Они пояснили, что биопсия — дело рискованное, но вполне реальное», — сообщает мать пациента.

Тюменские врачи ей повторили слово в слово, что и курганские. И отправили оформлять квоту в Курган. Квоту они с сыном оформляли 20 дней. Сыну женщины с каждым днём становится всё хуже и хуже — он едва видит и передвигается. В тюменскую клинику его взяли в порядке общей очереди, назвав диагноз сына «не срочной нейрохирургией».

«В нейроцентре сплошная показуха. Оформили нас быстро, сделали МРТ, другие процедуры, и всё на этом. Мы два месяца ждали, чтобы нам сказали, что ситуация критическая и даже биопсию делать опасно. Мне открытым текстом сказали, чтобы я смирилась и смотрела, как умирает мой единственный сын», — продолжает рассказ женщина.

Женщина считает, что бюрократические проволочки в медицине привели к тому, что её сын сейчас практически умирает, заявляя, что бездействие практически то же убийство.

В тюменском нейрохирургическом центре пояснили 72.ru, что пациент из Кургана поступил к ним с целью определения операбельности.

«С учётом проведения консультаций и прогнозов по течению заболевания комиссия приняла решение о направлении пациента в референсное учреждение. Что касается сроков оформления направления на высокотехнологичное лечение, то этот вопрос напрямую зависит от департамента по месту жительства пациента», — заявили в пресс-службе нейрохирургического центра.

На данный момент в причинах сложившейся ситуации разбираются надзорные ведомства.