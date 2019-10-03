Тюмень, 3 октября 2019, 07:48 — REGNUM Следственный комитет и Росздравнадзор организовали проверку жалобы матери онкологического больного из Кургана, которого выписали из больницы в Тюмени, по её словам, «умирать». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службах ведомств.
Мать 18-летнего жителя Кургана Артемия М. записала и выложила в социальные сети видеообращение к президенту России Владимиру Путину и руководителю Минздрава РФ Веронике Скворцовой. Женщина сообщает, что диагноз «опухоль головного мозга» её сыну поставили в конце июля в Кургане. Местные врачи ей заявили, что опухоль находится в опасном положении и перед операцией нужно делать биопсию.
Тюменские врачи ей повторили слово в слово, что и курганские. И отправили оформлять квоту в Курган. Квоту они с сыном оформляли 20 дней. Сыну женщины с каждым днём становится всё хуже и хуже — он едва видит и передвигается. В тюменскую клинику его взяли в порядке общей очереди, назвав диагноз сына «не срочной нейрохирургией».
Женщина считает, что бюрократические проволочки в медицине привели к тому, что её сын сейчас практически умирает, заявляя, что бездействие практически то же убийство.
В тюменском нейрохирургическом центре пояснили 72.ru, что пациент из Кургана поступил к ним с целью определения операбельности.
На данный момент в причинах сложившейся ситуации разбираются надзорные ведомства.