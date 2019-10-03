Энгельс, Саратовская область, , 07:49 — REGNUM В ходе второго этапа бригадных тактических учений камышинского десантно-штурмового соединения ВДВ на аэродроме «Энгельс» в Саратовской области была проведена погрузка более 600 военнослужащих на борт самолётов военно-транспортной авиации ВКС России, сообщает 3 октября пресс-служба Министерства обороны РФ.

По плану учений подразделения соединения совершат перелёт на самолётах Ил-76МД и десантирование на площадку «Островская» в Волгоградской области с дальнейшим выполнением тактических задач.

Десантники отработают захват и уничтожение объектов условного противника и незаконных вооруженных формирований. Кроме того, они «возьмут контроль» над полевым аэродромом, на котором будет осуществлена посадка самолётов военно-транспортной авиации и развертывание главных сил десантно-штурмового соединения.

В дальнейшем подразделения совершат марш к полигону «Камышинский», где форсируют водную преграду и проведут боевые стрельбы в отработке наступления и обороны.

В учениях примут участие более 2000 человек личного состава, около 400 единиц боевой техники, из которых свыше 100 — бронетанковое вооружение, в том числе около 30 танков Т-72БЗ, 50 орудий и миномётов. Также в учениях задействовано восемь самолётов Ил-76МД, четыре транспортно-боевых вертолёта Ми-8АМТШ и четыре ударных вертолёта Ми-35.