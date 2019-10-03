Красноярск, , 07:38 — REGNUM Министерство лесного хозяйства Красноярского края, ссылаясь на данные Лесопожарного центра, обнародовало информацию о ситуации с лесными пожарами в регионе.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, по состоянию на 09:00 (местное время) 3 октября в Красноярском крае лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 2 октября лесных пожаров в регионе также зарегистрировано не было.

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