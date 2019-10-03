Челябинск, , 07:30 — REGNUM В Челябинске фасад старинного здания на Площади Революции, 1 перекрасили по согласованию с городским комитетом архитектуры. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

«Комитет архитектуры администрации города согласовал окрашивание бетонной плитки, поскольку другие технические решения обновления фасада отсутствовали», — сказал чиновник.

Он добавил, что розовым цвет не останется. Благодаря сложному колорированию у здания будет несколько оттенков и цвет окажется максимально приближен к изначальному.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился в сентябре Местным жителям не понравилось, что фасад покрасили в поросячий цвет. Мэрия после этого начала проверку.

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