Новосибирск, , 07:18 — REGNUM В Новосибирске будут судить директора агентства недвижимости за хищение денег дольщиков, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размерах, совершённое лицом с использованием своего служебного положения (ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) с обвинительным заключением уже направлено в суд.

Женщину обвиняют в совершении 96 преступлений. Считается, что она на протяжении года — с 2016 год по 2017 год — обманом под предлогом продажи квартир в строящихся в Новосибирске многоквартирных жилых домах похитила 250 млн рублей. Уголовное дело будет рассматриваться в Заельцовском районном суде Новосибирска.