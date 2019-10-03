Златоуст, Челябинская область, , 07:13 — REGNUM В челябинском Златоусте 89-летняя ветеран войны замерзает из-за отсутствия отопления. Летом на теплотрассе произошла авария, последствия которой до сих пор не устранили, пишут местные СМИ.

Как пишет «Первый областной», по дому она ходи в тёплом пальто и валенках, а спит под тремя одеялами. Приходится включать обогреватель, но даже с ним на прошлой холодной неделе температура в её жилище не превышала +13 градусов.

По данным издания, из-за аварии отопление не поступает в семь домов. Жильцам предложили построить новую теплотрассу, за их счёт. Граждане обратились в прокуратуру, которая сейчас проводит проверку.

В службе социальной защиты Златоуста журналистам пояснили, что предлагали ветерану переехать в отделение временного пребывания, но она отказалась.