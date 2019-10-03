Новосибирск, , 07:03 — REGNUM Новосибирская область готовится к сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, уровень заболеваемости по области по итогам прошедшей недели не превышает эпидемический порог.

Тем временем как уверяют в Роспотребнадзоре, «одной из основных мер профилактики гриппа является иммунизация».

В 2019 году привить от гриппа планируется не менее 54% жителей Новосибирской области — более 1,5 млн человек. В 2018 году прививками были охвачены 52,9% населения региона.

По данным на 30 сентября, привито почти 509 тыс. детей и 377 тыс. взрослых. Иммунизация в регионе продолжается.