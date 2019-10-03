Барнаул, 3 октября 2019, 06:56 — REGNUM Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что в России стали меньше пить и дольше жить корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). По его словам, несмотря на определённый успех, распространение алкоголизма в России по-прежнему является бедствием государственного масштаба:
«Против статистики не возразишь, тем более, если это данные ВОЗ. В настоящее время миф о том, что Россия является самой пьющей страной в мире развенчан. Это определенный успех антиалкогольной политики нашего государства, наиболее активно проводимой со второй половины 2000-х годов.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что за последние 15 лет потребление алкоголя в России сократилось на 43% говорилось в докладе Всемирной организации здравоохранения «Влияние мер по контролю над алкогольной продукцией на статистику смертности и ожидаемую продолжительность жизни в РФ». Также в нём сказано о снижении смертности в стране в течение 15 лет, начиная с 2003 года.
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