Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Курившие электронные сигареты в США могли умереть из-за отравления химическими парами и токсичными газами. К такому выводу пришли врачи клиники Майо в американской Миннесоте, результаты исследования которых опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Врачи провели биопсию легких у 17 пациентов. В результате биопсии не были обнаружены накопления липидов и признаков вызванной ими пневмонии. При этом 12 из 17 принимавших участие в исследовании испытуемых курили вейп с маслами марихуаны. Исследователи пришли к выводу, что к проблемам со здоровьем или смертям приводил химический пневмонит, вызванный вдыханием токсичных веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в США 15 человек погибли в результате курения электронных сигарет. Также зафиксировано более 800 обращений к врачу по проблемам с дыхательной системой после курения вейпов.

Читайте ранее в этом сюжете: Уже 15 человек погибли от курения электронных сигарет в США