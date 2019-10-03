Пермь, , 04:15 — REGNUM Ни одного заявления об увольнении от неонатологов пермской ГБУЗ ПК «Городской больницы № 6» не поступало, сообщили в краевом минздраве.

Комментируя сообщения в СМИ о массовом увольнении неонатологов из шестой горбольницы, в ведомстве заявили:

«Заявлений на увольнение от неонатологов не поступало».

Отмечается, что в родильном доме горбольницы медпомощь оказывают «в штатном режиме», то есть «своевременно и на качественном уровне». Неонатологи и акушеры-гинекологи дежурят круглосуточно.

«Риск снижения качества и безопасности медицинской помощи отсутствует. Сообщения, опубликованные в открытых источниках, не соответствуют действительности», — отмечает пермский минздрав.

Напомним, 2 октября в пермских массмедиа прошла информация о массовом увольнении неонатологов из роддома горбольницы №6. Врачей, как отмечалось, побуждают уволиться переработки, которые при этом не оплачиваются.