Пекин, , 03:53 — REGNUM Китай планирует ускорить разработку и утверждение отечественных вакцин против вируса папилломы человека (ВПЧ), а также сделать вакцины более доступными населению для защиты людей от рака шейки матки, сообщает «Синьхуа».

Китай приложит все усилия по продвижению вакцинации от ВПЧ среди целевых групп населения и открытию новых возможностей для иммунизации жителей из бедных районов страны. Эти мероприятия предусмотрены планом профилактики рака, который разработали совместно десять правительственных ведомств, включая Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Как сообщил агентству Лэй Чэнчжи, специалист Государственного онкологического центра КНР, ВПЧ является главной причиной заболевания раком шейки матки и раком влагалища, а также оказывает вредное воздействие не только на женщин, но и на мужчин.

По словам Лэй Чэнчжи, заражение ВПЧ можно предотвратить с помощью вакцинации. Он добавил, что вакцины против ВПЧ с большим эффектом воздействуют на молодых людей, однако могут помочь и пожилым женщинам.

Количество привитых от ВПЧ в КНР относительно невелико из-за недостаточной осведомленности и малого охвата населения. Планируется, что китайские производители вакцин простимулируют независимые исследования и что это будет способствовать расширению охвата вакцинацией против ВПЧ в сельских районах путем реализации плана профилактики рака.