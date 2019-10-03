Москва, , 03:43 — REGNUM Решение заключить под стражу замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 октября вынес Басманный суд Москвы. Заседание суда состоялось 2 октября.

Арест Victor

На заседании суда было удовлетворено ходатайство следствия об аресте Александрова. Суд счёл убедительным аргумент следователей о том, что обвиняемый может скрыться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александров был задержан 2 октября по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Днём ранее в его офисе прошли обыски. Александрова обвиняют в хищении 250 млн рублей.

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