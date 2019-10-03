Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android представила компания Microsoft. Презентация состоялась в Нью-Йорке 2 октября.

Surface Duo работает под управлением Windows 10X, разработанной специально для гаджетов с несколькими экранами. Оба дисплея смартфона гибкие. Surface Duo поступит в продажу в будущем году.

Также на презентации были показаны такие новинки Microsoft как планшет Surface Pro X размером в 13 дюймов, ноутбук-планшет Surface Pro 7, ноутбук Surface Laptop 3 и беспроводные наушники Surface Earbuds.

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