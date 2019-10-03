Биробиджан, , 03:48 — REGNUM Представители правительства Еврейской автономной области сказали трудовому коллективу детского дома № 3 в посёлке Валдгейм о предстоящей ликвидации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В обоснование такого решения было сказано, что из-за сокращения общей численности воспитанников детских домов в ЕАО, нет необходимости содержать учреждение в Валдгейме, учитывая «низкое качество результатов образовательной деятельности» из-за чего только в этом году было зафиксировано 132 побега детей, что также говорит о негативном психологическом климате.

В течение ближайших трёх месяцев 69 работников учреждения будут сокращены. Представители правительства перед лицом трудового коллектива не смогли внятно рассказать, как и где будут трудоустроены все сокращаемые сотрудники. Часть людей может занять вакантные должности в детских домах № 1 и № 2, другим будет предложена работа в иных образовательных учреждениях, кому-то не предложили ничего.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхкратная паралимпийская чемпионка Екатерина Румянцева, бывшая воспитанница детского дома № 3, крайне возмущена решением властей о ликвидации детского дома.