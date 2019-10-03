Москва, 3 октября 2019, 03:10 — REGNUM Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
Она пояснила, что такие продукты зачастую неоднократно размораживают и снова замораживают. Диетолог призвала готовить мясо на пару. Свиной шашлык тоже вреден, поскольку «содержит жир в мышечных волокнах», «насыщен частицами дыма», а значит, «в нём присутствуют канцерогенные вещества».
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