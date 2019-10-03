Москва, , 03:10 — REGNUM Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».

Ваулина "Даже если это так называемые «элитные» сорта — «мраморное» мясо импортного производства, и так далее, надо понимать: чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ — консервантов».

Она пояснила, что такие продукты зачастую неоднократно размораживают и снова замораживают. Диетолог призвала готовить мясо на пару. Свиной шашлык тоже вреден, поскольку «содержит жир в мышечных волокнах», «насыщен частицами дыма», а значит, «в нём присутствуют канцерогенные вещества».

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