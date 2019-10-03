Москва, , 02:53 — REGNUM Никакого запрета на общение с массмедиа для пациентов и их родственников онкоцентр Блохина (Москва) не устанавливал, передаёт РБК.

Комментируя заявление родителей лечащихся в онкоцентре детей, в медучреждении сказали:

«Никто никогда не запрещал родителям пациентов НИИ детской онкологии и гематологии давать интервью или комментировать события и/или процесс лечения. Наши родители не только могут, но и общаются с прессой, когда считают это целесообразным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что пациентам онкоцентра запрещают общаться со СМИ, было сказано в видеообращении, которое родители находящихся на лечении детей опубликовали в поддержку врачей, пригрозивших массовым увольнением из-за действий нового руководства НИИ детской онкологии и гематологии.

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Кроме того, замдиректора НИИ Георгий Менткевич заявил, что «родителям, которые хотели прийти на пресс-конференцию, пригрозили выпиской».

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