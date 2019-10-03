Ухань, Китай, , 02:31 — REGNUM Количество волонтеров на VII Всемирных военных играх в Ухане выросло до 236 тыс. человек, сообщает 2 октября агентство Синьхуа.

В число волонтеров входит 210 тыс. городских добровольцев и 26 тыс. тех, кто стал добровольцами на время игр. Большинство — ученики колледжей, включая 178 иностранных студентов. В Ухане в общей сложности учится более миллиона студентов в более чем 80 университетах и колледжей, что является рекордом для Китая.

Волонтеры, ставшие таковыми на время игр, пройдут персональное обучение, прежде чем получить доступ до мест проведения соревнований. В то же самое время городские волонтеры будут предоставлять помощь в ориентировании, языковом сопровождении иностранцев, указании пути до транспортных шаттлов, бизнес-центров и туристических мест.

Напомним, что VII Всемирные военные игры пройдут в столице провинции Хубэй городе Ухане в центральной части Китая с 18 по 27 октября 2019 года. Предыдущие игры проходили в южнокорейском Мунгёне в 2015 году. Победителем, как и на первых, вторых и четвертых играх стала Россия. Китай побеждал единожды на третьих играх.