Крайстчерч, Новая Зеландия, , 02:27 — REGNUM Австралиец Брентон Таррант, задержанный по обвинениям в нападении на мечети в Крайстерче, отозвал ходатайство о переносе заседаний суда в другой город, сообщает газета New Zealand Herald.

Об отзыве ходатайства заявили его адвокаты в зале суда. Судья Кэмерон Мандер удовлетворила просьбу защиты. Сам Таррант наблюдал за процессом через видеоконференцсвязь из своей тюремной камеры.

В июне Брентон Таррант отказался признать вину в массовом убийстве людей в новозеландском Крайстчерче. На первом заседании суда зал был наполнен родственниками погибших и пострадавших в результате нападения на мечети.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в городе Крайстчерч мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия по прихожанам двух мечетей. В результате теракта погиб 51 человек, еще 40 получили ранения.

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