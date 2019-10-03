Тирасполь, , 02:10 — REGNUM Граждане Молдавии все чаще вступают в гражданство Приднестровской Молдавской Республики, что «является важным показателем доверия к руководству и органам государственной власти Приднестровья». Об этом заявили в МИД ПМР, комментируя заявление Бюро по «реинтеграции» Молдавии о том, подавляющее большинство жителей ПМР являются гражданами Молдавии, передает ИА REGNUM.

«Очевидно, что вне зависимости от численных пропорций категорий населения, обладающих гражданством иных государств, включая Молдову, все граждане Приднестровской Молдавской Республики в равной степени находятся под всеобъемлющей защитой своих законных прав и интересов со стороны приднестровского государства», — заявили в ведомства.

Там призвали молдавскую сторону «вместо интерпретаций и манипуляций со статистикой сосредоточиться на более активном и содержательном участии в международных переговорах с Приднестровьем, работая над скорейшим исполнением взятых обязательств по решению актуальных проблем во имя интересов всех людей в наших республиках вне зависимости от их гражданско-правовой принадлежности».

Ранее Бюро по «реинтеграции» привело данные, согласно которым около 333 тыс жителей ПМР имеют гражданство Молдавии, что «составляет от 71% до 95% от общей численности населения». Так в Кишиневе отреагировали на заявление президента ПМР в Москве о том, что в ПМР проживают 220 тыс. граждан РФ и около 150 тыс. граждан Молдавии.