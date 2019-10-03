Берлин, , 01:53 — REGNUM Граждане Германии с земель, входивших в ГДР, не удовлетворены своим положением в немецком обществе, также они считают демократию в ФРГ не работающей должным образом, как показал социологический опрос, проведённый к 29-й годовщине объединения Германии, сообщает еженедельник Die Zeit.

Так, 58% восточных немцев считают, что они меньше защищены от «государственного произвола», чем в ГДР. Около 70% отметили, что при социализме они были в большей безопасности.

80% отметили, что Запад Германии не оценивает по достоинству их усилия, а 70% сочли недостаточным внимание к их мнению.

Менее половины, только 41% опрошенных, оценивает свободу слова как такую же или лучше, чем в Германской Демократической Республике.

Около 56% восточных немцев недовольны современным уровнем школьного образования.

При этом 52% респондентов не устраивает то, как «в ФРГ работает демократия».

Тем не менее более половины участников опроса (52% ответов) заявили, что в общем все надежды, которые они возлагали на объединение Германии, оказались исполнены.

Опрос был проведён социологическим институтом Policy Matters. В нём участвовали 1 029 жителей пяти федеральных земель, входивших ранее в состав ГДР.

Разделение Германии и Берлинская стена стали одним их символов холодной войны. Стена была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893−1973) и была разрушена в ноябре 1989 года. ГДР просуществовала с 1949 по 1990 год. День германского единства является в ФРГ национальным праздником, его отмечают 3 октября.