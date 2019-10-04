4 октября в Кисловодске пройдёт праздник молодого вина, на который съедутся виноградари и виноделы со всего Ставропольского края. В этом году фестиваль, который вошёл в тройку лучших в России, состоится уже в шестой раз и обещает стать незабываемым: в преддверии праздника, 1 октября, Владимир Путин подписал закон о предоставлении российским виноделам и виноградарям субсидий в целях увеличения производства их продукции. А губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заверил всех, что фестиваль «успел стать доброй традицией», «приобрести всероссийскую популярность и что «скучно не будет!»

О том, как проходит фестиваль в Кисловодске, — в трансляции ИА REGNUM.