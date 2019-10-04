4 Октября
9:06
На ярмарке, раскинувшейся на Курортном бульваре в Кисловодске, более 30 предприятий из шести районов Ставропольского края представят свою продукцию. Здесь можно будет продегустировать и приобрести молодое вино урожая 2019 года, а также известные марки вин и коньяков, произведенных в крае.
9:02
Праздник молодого вина стартовал на Ставрополье
Уборка винограда на Ставрополье завершается традиционным праздником — фестивалем «Молодое вино». Фестиваль проходит в Кисловодске уже в шестой раз по инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В нем принимают участие свыше 30 отраслевых краевых предприятий.