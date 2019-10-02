Киев, , 21:31 — REGNUM 68% жителей Украины считают Россию «страной-агрессором», 23% не разделяют данную точку зрения, сказано в результатах опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг». Результаты опроса опубликованы 2 октября на сайте организации.

Антироссийские настроения больше всего распространены на Западе Украины (70%), меньше всего — на Востоке (40%).

Что касается конфликта в Донбассе, 34% опрошенных высказались за остановку военных действий и заморозку конфликта. 23% опрошенных хотят продолжения войны.

Против амнистии защитников Донбасса выступают 48% жителей Украины, 27% положительно относятся к этой идее.

Около 60% опрошенных не смогли оценить так называемую «формулу Штайнмайера», 23% высказались против неё, а 18% поддержали.

Исследование проводилось с 21 по 25 сентября. Были опрошены 2 тыс. совершеннолетних жителей территорий, подконтрольных Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, на Майдане Незалежности в центре Киева проходит массовая акция протеста против подписания Украиной «формулы Штайнмайера», которая предусматривает, в частности, придание Донбассу статуса автономии, проведение выборов, а также амнистию военнослужащих Народной милиции ДНР и ЛНР.

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