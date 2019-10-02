Магнитогорск, Челябинская область, , 20:55 — REGNUM Детский тренер из Магнитогорска Екатерина Конопенко заручилась поддержкой более 100 тыс. человек. Именно столько подписей собрала петиция в её защиту, опубликованная на одном из популярных порталов.

По данным на вечер 2 октября подписи под созданной в её поддержку петицией поставили 107 213 человек. В тексте изложена её версия событий, которые предшествовали увольнению. Екатерина рассказывает и про противостояние с руководством центра «Максимум», и про интерес к ней и к её несовершеннолетней дочери сотрудников полиции, и про обращение за помощью к омбудсмену Маргарите Павловой, которое обернулось прокурорской проверкой и состоявшимся 5 сентября увольнением за «аморальный проступок».

При этом, по словам педагога, её не ознакомили с материалами проверки и она не знает, в чём именно проявляется аморальность и о каком проступке речь. При этом Конопенко отмечает, что увольнение с таким обоснованием для неё — педагога — как «волчий билет», из-за которого она не может зарабатывать на жизнь и содержать свою дочь.

Как сообщало ИА REGNUM, тренер была уволена из-за опубликованных в интернете откровенных фотографий. По её предположению, речь идёт о снимках, сделанных в 2000 году в рамках городского проекта. Но их к публикации она, по её словам, не имеет отношения, а увольнение и предшествующие ему события связывает с конфликтом с руководством центра.

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