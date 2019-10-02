Москва, , 20:47 — REGNUM Попытка правительства заменить универсальные подходы в социальной поддержке населения адресными лишь раздувают бюрократию и бюджетные траты по выявлению тех, кто заслуживает помощь, а кто нет. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на круглом столе «Состоится ли в России социальное государство?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Семья a4gpa

«Не точечная поддержка, не участие бюрократии, а представим себе введение условных неких сертификатов. Условно говоря, в семье родился третий ребёнок — и не нужно никакой бумажки оформлять, просто заявляете, что третий ребёнок родился. В паспорте всё написано — житель этого района, находитесь в законном браке, родился третий ребёнок. Автоматом присылают условный серебряный сертификат и получаете 30% льготу на ЖКХ», — заявил Лепехин.

«Пятый ребёнок родился — автоматом золотой сертификат, 80% ЖКХ снимается. Такие простые меры — не нужно ни одной бумажки, просто компьютер работает и федеральный закон», — добавил он.

Помимо прочего, в России было бы целесообразно ввести механизм страхования семей, продолжил эксперт.

«В отличие от Запада, где брачный контракт регулирует имущественные отношения, в данном случае речь идёт о страховании женщины, прежде всего, хотя и мужчины тоже. И контракт стимулирует их к определённым действиям. Что он предусматривает? Субъектом является страховая компания по аналогии с ОСАГО», — пояснил Лепехин.

«Когда пара его заключает, власти и сама пара вносят эти взносы. В случае расторжения брака алименты перекладываются на страховую компанию. Они гарантированы. Причём выплаты от страховой компании связаны с количеством детей у женщины, временем нахождения в браке и так далее. Мужчины, наоборот, поначалу несут больше ответственности, а к пенсии ему воздаётся. Этот механизм будет стимулировать мужчин находиться в браке, больше детей воспитывать, возрастёт социальная защищённость для женщины», — пояснил эксперт.