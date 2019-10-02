Москва, , 20:22 — REGNUM Финики и персики попросили привезти на встречу с ними на земле члены экипажа «Союза МС-12» у военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба ЦВО.

В сообщении уточняется, что подарки с Земли по традиции находятся на борту всех военных вертолетов Ми-8, которые первыми прибывают к месту посадки космонавтов.

Финики попросил первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, а персики — российский космонавт Алексей Овчинин. О просьбе третьего члена экипажа, американца Ника Хейга, ничего не сообщается.

Возвращение космонавтов на Землю ожидается 3 октября. В обеспечении посадки спускаемого аппарата будут задействованы 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе четыре машины-амфибий, а также около 180 человек личного состава.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стыковке пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с экипажем на борту и Международной космической станции (МКС).

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