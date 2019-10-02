Магнитогорск, Челябинская область, , 20:16 — REGNUM В челябинском Магнитогорске бывшая тренер детского юношеского центра «Максимум» Екатерина Конопенко обратилась в суд за защитой своих прав. Об это она сама сообщила 2 октября представителям СМИ.

Иск она подала в Правобережный районный суд Магнитогорска. Екатерина пояснила журналистам, что не знает, о каких именно фотографиях идёт речь. Возможно, это были снимки, сделанные в ходе культурного проекта «Эксперимент». Фотосессия была сделана ещё 19 лет назад.

Челябинка также обратила внимание представителей СМИ на то, что не имеет отношения к опубликованию фотографий в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился в сентябре. Женщину уволили из-за опубликованных в социальной сети откровенных фотографий. За помощью она обратилась к прежнему челябинскому омбудсмену Маргарите Павловой, но это обращение лишь привлекло внимание прокуратуры. Надзорное ведомство провело проверку и порекомендовало руководству центра уволить педагога.

Сама тренер считает, что причиной её бед стали непростые отношения с новым руководством учреждения. Она уверена в своей правоте и продолжает борьбу за восстановление на работе.

Ранее по теме: В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото