Ашхабад, 2 октября 2019, 20:06 — REGNUM Министерство текстильной промышленности Туркмении объявило конкурс «Умелые руки», участие в котором примут талантливые дизайнеры одежды, пишет «Информационный портал Туркменистана».
Участники мероприятия будут состязаться в трех номинациях — «Коллекция вечерней одежды», «Коллекция повседневной одежды» и «Коллекция спортивной одежды».
Главным призом, по словам организаторов конкурса, станет присвоение звания «Дизайнер года». Остальных участников конкурса туркменских кутюрье ожидают ценные подарки.