Москва, , 20:06 — REGNUM В Крыму на курсах военных журналистов «Бастион» трое сотрудников центральных российских СМИ подверглись «побоям, издевательствам и унижениям», сообщил один из пострадавших на своей странице в соцсетях.

По его словам, для подготовки к работе в условиях «горячих точек» ему устроили «БДСМ-курсы» и нанесли вред здоровью, а также многочисленные психологические травмы.

По утверждению автора сообщения, группу из 30 сотрудников СМИ, приехавших на эти курсы, поселили на территории одной из частей морской пехоты.

Первой моральной травмой для автора стало то, что передвигаться по территории части надо было только строем, а покидать её и вовсе было запрещено.

Затем представители силовых ведомств два дня «издевались» над журналистами, читая им лекции о правилах работы с информацией в зоне боевых действий и объясняя разницу между экстремистами и террористами. Это в очередной раз усилило моральные страдания журналистов, нанеся их психике новые травмы.

Кроме того, непрерывное моральное давление оказывал старший сержант, назначенный руководить группой курсантов-журналистов. Светлый образ российского военнослужащего он старательно подрывал криком и ругательствами.

Лучом света в тёмном казарменном царстве стали занятия по первой медицинской помощи, но и они оказались испорчены неполиткорректными высказываниями преподавателей, упорно подрывавших моральную репутацию Вооружённых сил РФ.

Занятия на полигоне ещё более усугубили ситуацию — грузовик с журналистами попал в засаду «террористов», роль которых исполняли жестокосердные морские пехотинцы. Они устроили страшную пытку — заставили «пленных» ползти на коленях в гору, стреляя возле них неприлично громким образом.

Потом «террористы» и вовсе распоясались — натянули пленникам на голову мешки и связали им руки, продолжая громко стрелять в непосредственной близости от обучаемых. «Побои, пытки и издевательства» плавно перешли в коллективную физзарядку и занятия по оказанию медицинской помощи.

Психологическое давление продолжалось в виде рассказов одного из офицеров о своём пребывании в плену у чеченских боевиков.

«По итогу этих БДСМ-учений я получил рассечение, множественные ушибы, колени и локти были убиты в хлам. Как впоследствии выяснилось, еще закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мой коллега — примерно схожие повреждения, плюс оглох на одно ухо на несколько дней, другой — повреждение ребер и далее со всеми остановками», — сообщил автор.

После всего вышеописанного он и двое его коллег покинули курсы, решив не получать свидетельство об их окончании.

Удивительно, но изверги-морпехи отпустили пострадавших из части без выкупа и дополнительных условий.

Справедливости ради стоит отметить, что из 30 человек, приехавших на курсы «Бастион», среди которых было много девушек, не вынесли «тягот и лишений» только автор сообщения и ещё два его собрата по профессии.

Начальство не разделило мнения автора о «маразматиках и психах», обучавших журналистов, и заметило, что аналогичные травмы люди получают в ходе банальных спортивных игр типа хоккея и футбола.

«Ты просто не готов к горячим точкам», — цитирует автор вердикт своего «чёрствого» руководства.

Измученный и униженный, он ждёт общественного резонанса и всенародной поддержки.

Проходил ли автор этого опуса срочную военную службу или предварительное обследование на нервно-психическую устойчивость, не уточняется.

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