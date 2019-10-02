Москва, , 19:51 — REGNUM От эффективности и качества работы первичного звена медицины зависят многие важные параметры, заявил 2 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что при обсуждении первичного звена речь идёт о фельдшерско-акушерских пунктах, районных поликлиниках, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях.

«То есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего. С чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день в своей жизни», — сказал Путин.

По его словам, от «эффективности и качества этой работы зависит очень многие важные параметры — это продолжительность жизни людей, это демография, это вообще в широком смысле этого слова здоровье нации».